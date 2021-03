Rinnovo Donnarumma: il Milan presenta l’offerta ma Raiola resta in silenzio

Rinnovo Donnarumma: mancano 98 giorni alla scadenza del contratto, il Milan avanza un’offerta ma per il momento Raiola…

Il contratto di Gianluigi Donnarumma scade tra 98 giorni. Le parti non si sarebbero ancora accordate. Il Milan ha presentato negli ultimi giorni una super offerta pari a 8 milioni di euro netti a stagione ma per il momento Mino Raiola ha preferito restare in silenzio.

Nei prossimi giorni non è escluso che il noto procuratore possa incontrare la dirigenza rossonera per trattare nuovamente l’argomento. La Champions è un carta del mazzo che il Diavolo vuole giocarsi per convincere l’estremo difensore rossonero. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

In caso di fumata nera, il Milan sarebbe pronto a trovare un sostituito. Tantissimi i nomi, tra tutti quello di Musso dell’Udinese, Gollini dell’Atalanta, Maignan del Lille.