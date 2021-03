Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultima ora del giorno domenica 15 marzo 2021

Ultimissime Milan, le notizie del giorno: 15 marzo 2021

Van Basten: «I medici mi hanno rovinato. Allenatore? Non mi piaceva»

Calciomercato Milan, per Otavio può scendere in campo… Dida: il motivo 19.33 – Marco Van Basten ripercorre i momenti più difficili della sua carriera ai microfoni di El Pais. Ecco le dichiarazioni del Cigno di Utrecht. Le sue parole.

18.45 – Il calciomercato del Milan si infiamma attorno al nome di Otavio. Il centrocampista del Porto è uno dei nomi principali su cui la dirigenza rossonera lavora per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Gli aggiornamenti.

Milan, tanti convocati nelle Under 21: ecco chi parte per l’Europeo

17.15 – Il Milan lancia tanti giovani in vista dell’Europeo Under 21. Ecco tutti i giocatori della squadra di Pioli che in estate partiranno in Ungheria a caccia dell’ambito trofeo giovanile. I convocati.

Sky – Ibrahimovic, i tempi di recupero: ecco quando tornerà lo svedese

16.42 – Il Milan dovrà ancora attendere per il recupero completo di Zlatan Ibrahimovic, che ha comunque svolto una parte di seduta oggi con la squadra. Le ultime sullo svedese.

Theo Hernandez, stories contro Pasqua ed il precedente rischioso

16.30 – Theo Hernandez non ha nascosto la propria rabbia nei confronti dell’arbitro Pasqua al termine di Milan-Napoli. Il terzino, frustrato dalla mancata concessione del calcio di rigore dopo il contatto con Bakayoko, ha pubblicato sulle proprie stories Instagram una foto dell’arbitro di Nocera Inferiore accompagnato da delle emoji non proprio cordiali. Il caso.

Milanello: due buone notizie su Bennacer e Ibrahimovic

14.30 – Ottime notizie da Milanello. Ismael Bennacer ha lavorato per tutto l’allenamento odierno con il resto del gruppo. Pioli può sorridere. Leggi la notizia.

Italia Under 21: i convocati per le gare dell’Europeo, due i rossoneri

13.45 – Riparte in Slovenia l’avventura europea dell’Under 21. Tre partite di questo Campionato Europeo dal format inedito contro la Spagna, la Repubblica Ceca e i padroni di casa per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno. I convocati.

Virdis: «Il Milan sta perdendo terreno, vi spiego il motivo»

12.30 – Virdis, ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ecco le sue parole: «Il Milan sta perdendo terreno a causa dei tanti infortuni, manca sempre un numero notevole di giocatori, a cominciare dal fondamentale Ibrahimovic. Ieri ha patito la grande tecnica del Napoli e poi sarebbe stato meglio giocare oggi, visto l’impegno di giovedì scorso contro il Manchester United. Guardate anche la Roma ieri». Le sue parole.