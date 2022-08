Ultime Notizie Serie A: deadline Kostic-Juve, parla Capello

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

11.00 – No ad Arthur – Gattuso chiude le porte al centrocampista al Valencia: «Al momento non c’è la possibilità per Arthur, ha un ingaggio proibitivo». Le dichiarazioni

9.45 – Parla Capello – «Mi piace molto la nuova Roma, Dybala assomiglia a Totti in qualche fondamentale»: così l’ex tecnico della Roma sui giallorossi. Le parole

8.30 – Fissata la deadline – Kostic e la Juventus si avvicinano, ballano circa cinque milioni di euro e si punta a chiudere entro le prossime 48 ore. La situazione