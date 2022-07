Ultime Notizie Serie A: Di Canio attacca Dybala, la Juve riparte il 10

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

17.50 – «E’ un bambinone» – Paolo Di Canio attacca Paulo Dybala: «Non è un leader, ma un bambinone fin troppo buono» ha detto l’ex calciatore. Le dichiarazioni

16.00 – La Juve si raduna – Il 10 luglio i test fisici, il giorno dopo il primo allenamento: la Juve riparte dalla Continassa, ecco il programma ufficiale. La notizia

14.15 – Parla il nuovo acquisto azzurro – «Sognavo un grande club, Spalletti allenatore molto forte»: queste le parole di Khvicha Kvaratskhelia, ultimo arrivato al Napoli. Le parole

12.30 – Sanzioni per la festa – La Lega Serie A ha comunicato sanzioni per il Milan per la festa scudetto: ecco i provvedimenti, riguardano quattro calciatori. La notizia

11.00 – C’è Gotti per lo Spezia – Era l’ultima panchina di serie A rimasta vacante, ora anche lo Spezia ha il suo nuovo allenatore: è Luca Gotti, ufficializzato oggi. Il comunicato

9.30 – Jolly per Cherubini – La Juventus insegue Paredes, Cherubini può giocarsi i jolly Kean e Rabiot: la trattativa sta entrando nel vivo. La notizia

9.00 – Il futuro di Scamacca – Nessuna offerta dall’Italia, gli ultimi contatti con il Psg sono di dieci giorni fa: il futuro di Scamacca resta in bilico. La notizia

8.30 – Il Toro saluta Belotti – Attraverso una videoclip, il club di via Arcivescovado ha dato l’addio al Gallo: restano, però, i dubbi su quale sarà il futuro di Belotti. La notizia