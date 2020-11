Tuttosport, tra Milan e Calhanoglu la distanza rimane ampia

Tuttosport, focus interno sulle distanze attuali tra il Milan e Calhanoglu in termini economici, ovvero tra domanda ed offerta

Tuttosport, focus interno sulle distanze attuali tra il Milan e Calhanoglu in termini economici, ovvero tra domanda ed offerta. Come riporta il quotidiano piemontese, nei prossimi mesi, se non dovesse arrivare un accordo, il giocatore sarebbe libero di trovare altre soluzioni.

POSSIBILE- Opzione ad oggi possibile in casa Milan secondo quanto si legge a pagina 9, la società non esclude niente a meno che non decida di accettare la richiesta da 7 milioni di euro, tanti in un momento come questo, nonostante il precedente creato da Ibra, ed un altro possibile di Donnarumma.