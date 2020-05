Tuttosport – Milan: possibile cessione di Kessié, ma solo ad una condizione

Secondo quanto affermato da Tuttosport, il Milan avrebbe aperto ad una possibile cessione di Franck Kessié, ma ad una condizione

Secondo quanto affermato da Tuttosport, Franck Kessié potrebbe lasciare il Milan in estate: i rossoneri hanno aperto alla cessione del centrocampista ivoriano ma solo a titolo definitivo ed a un prezzo adeguato.

La valutazione fatta dal Milan per Kessié è di circa 20 milioni di euro, una cifra non esorbitante e che permetterebbe anche di effettuare una plusvalenza. Al momento sono diversi i club (soprattutto in Premier) interessati al centrocampista ivoriano attualmente in isolamento dopo il rientro in Italia.