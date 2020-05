Milanello, Kessié ancora out: ecco quando dovrebbe tornare

Kessié ancora fuori nonostante la ripresa degli allenamenti a Milanello: ecco quando potrà essere reintegrato

Questa mattina il Milan ha ripreso gli allenamenti collettivi a Milanello, il club rossonero si prepara in vista della possibile riapertura del campionato di Serie A con la rosa al completo tranne un singolo elemento: Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano ha tardato per motivi logistici il proprio rientro in Italia e ora deve concludere le due settimane di isolamento prima di poter effettuare i test medici e rientrare a pieno regime al fianco dei compagni di squadra. La data previste per il reintegro in rosa dell’ex Atalanta è lunedì-martedì prossimo.