Avvio di stagione in salita per Francesco Camarda: l’analisi e il retroscena di Luca Diddi sulla gestione di Amorim

Il giovane attaccante rossonero fatica a trovare continuità in questo inizio di annata, ma il match analyst difende la sua gestione in campo

Un avvio di stagione decisamente complicato per Francesco Camarda. Per il giovane attaccante si contano fin qui soltanto tre presenze ufficiali in campo, l’ultima delle quali vissuta da titolare in Europa League nella bella vittoria ottenuta dalla squadra sul campo del Salisburgo, pur senza riuscire a lasciare il segno sul tabellino dei marcatori. Una prestazione in cui il classe 2008 è apparso ancora un po’ macchinoso e in evidente difficoltà nei meccanismi della manovra offensiva.

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Il fattore minutaggio e la crescita graduale del talento rossonero

Una situazione del tutto normale per un ragazzo della sua età, che in questi ultimi anni ha inevitabilmente accumulato un minutaggio ridotto nel calcio dei grandi, dovendo fare i conti con il fisiologico percorso di crescita e maturazione fisica e mentale. Trovare spazi e continuità in un reparto offensivo di altissimo livello non è semplice, e ogni apparizione rappresenta un banco di prova fondamentale per abituarsi ai ritmi del calcio professionistico.

La disamina di Luca Diddi: «Non andava tolto, quel gol per lui sarebbe stato vitale»

Proprio della situazione legata all’impiego e alla gestione di Camarda ha parlato il match analyst e tattico Luca Diddi, intervenuto nel corso di un recente approfondimento sul canale YouTube del giornalista Carlo Pellegatti.

Diddi si è soffermato sulle scelte tecniche adottate durante la sfida europea, esprimendo una riflessione ben precisa sulla gestione del giovane attaccante: «Sto discutendo che non andava tolto Camarda, perché se te credi in Camarda, in una partita che lui può anche trovare il gol, quel gol per il giocatore è importante». Una chiave di lettura incentrata sulla fiducia e sulla necessità di proteggere e valorizzare il patrimonio tecnico del Milan, concedendogli il tempo necessario per sbloccarsi e trovare la definitiva consacrazione.