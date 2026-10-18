A San Siro c’è Milan Atalanta: statistiche, precedenti e un tabù da sfatare per i rossoneri di Amorim – Milan News 24

La Dea a caccia di continuità a San Siro: i numeri del match e la tradizione favorevole contro i rossoneri

Questa sera, alle ore 18:00, il Milan ospita a San Siro l’Atalanta guidata da Maurizio Sarri. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con il morale alto e reduci da vittorie convincenti nelle coppe europee — i rossoneri capaci di imporsi 4-0 in casa del Salisburgo e i bergamaschi vittoriosi contro il Pafos. Una sfida cruciale per dare continuità al proprio percorso in campionato, ricca di spunti statistici e curiosità storiche che riguardano la formazione orobica.

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La bestia nera Atalanta a San Siro: il tabù per i rossoneri

I precedenti recenti sorridono nettamente alla squadra bergamasca. L’Atalanta è infatti imbattuta da 6 sfide consecutive contro il Milan in Serie A, un parziale in cui gli orobici hanno collezionato ben 4 vittorie e 2 pareggi.

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Non solo: la Dea si è imposta nelle ultime 2 partite giocate in trasferta a San Siro contro il Milan. Un dato pesante, se si considera che nella storia del massimo campionato i rossoneri hanno perso 3 incontri casalinghi consecutivi contro gli orobici in un’unica circostanza, risalente addirittura al periodo tra il 1941 e il 1943. Gli uomini di Sarri hanno dunque l’opportunità di eguagliare un record storico.

Il momento esterno e il tabù delle tre sconfitte consecutive

Dall’altra parte, l’Atalanta arriva a questo scontro diretto reduce da 2 ko consecutivi nelle ultime trasferte disputate in Serie A. La statistica offre un assist importante alla cabala: la Dea potrebbe infatti perdere tre gare esterne di fila con lo stesso allenatore in panchina per la prima volta dal 2017, quando alla guida del club c’era Gian Piero Gasperini.

Maurizio Sarri e i suoi ragazzi cercano dunque il riscatto lontano da Bergamo per spezzare questa mini-serie negativa e prolungare il proprio dominio recente nella Scala del Calcio.