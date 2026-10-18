Il Milan e la notte della verità contro l’Atalanta: Amorim va a caccia di un record storico

Dopo il successo in Europa League, i rossoneri affrontano la formazione di Sarri a San Siro: nel mirino il primato di imbattibilità di Puricelli e Carniglia

Archiviata la bella e convincente vittoria ottenuta in Europa League sul campo del Salisburgo, il Milan di Ruben Amorim tornerà a calcare il terreno di San Siro per affrontare un importantissimo impegno di campionato. Per il Diavolo l’avversario di serata sarà l’Atalanta guidata da Maurizio Sarri, reduce dall’affermazione in Conference League contro il Pafos ma fortemente penalizzata da un’emergenza infortuni che ha colpito la rosa bergamasca, l’ultimo dei quali occorso a Giacomo Raspadori, costretto a uno stop di almeno due settimane.

Il tabù Atalanta e i precedenti in Serie A

Nonostante le difficoltà di formazione, i nerazzurri rappresentano storicamente un ostacolo tra i più complessi e ostici da superare per i rossoneri. I numeri recenti parlano chiaro e inchiodano il Milan a una serie negativa aperta: l’Atalanta è infatti imbattuta da sei sfide consecutive contro il club milanese in campionato, un parziale in cui gli orobici hanno messo a referto ben 4 vittorie e 2 pareggi.

Ruben Amorim a un passo dalla storia del club

Per il tecnico portoghese la sfida si preannuncia dunque particolarmente insidiosa, ma offre al tempo stesso un’occasione irripetibile per scrivere una pagina importante nei libri di storia del club.

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Con un bilancio di 3 vittorie e 3 pareggi nelle sue prime sei uscite in campionato, Ruben Amorim potrebbe diventare infatti solo il terzo allenatore nella storia del Milan a rimanere imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in Serie A. Un traguardo prestigioso che finora appartiene soltanto a due grandi tecnici del passato: Hector Puricelli nel 1955 (3 vittorie e 4 pareggi) e Luis Carniglia nel 1963 (4 vittorie e 3 pareggi).

Inoltre, l’intera squadra rossonera va a caccia della continuità: il Milan è rimasto imbattuto nelle prime sei giornate di questa Serie A (3 successi e 3 segni X), e l’ultima volta che la formazione milanese era riuscita a evitare la sconfitta in tutte le prime sette gare stagionali disputate nel torneo risale addirittura alla stagione 2021/22, quando collezionò 6 vittorie e 1 pareggio.