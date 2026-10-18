Pellegatti frena sull’idea Tresoldi: «È forte e milanista, ma per l’attacco servono certezze assolute»

Pellegatti analizza l’indiscrezione di mercato lanciata dalla Gazzetta sull’attaccante del Bruges: i pro e i contro dell’operazione

L’indiscrezione di mercato lanciata dalla Gazzetta dello Sport riguardo a un presunto interessamento del Milan per Nicolò Tresoldi — giovane attaccante del Bruges reduce dalla clamorosa tripletta rifilata all’Inter a San Siro in Champions League — ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Sull’argomento si è espresso anche il noto giornalista e voce vicina ai colori rossoneri Carlo Pellegatti, che dal suo canale YouTube ha analizzato la notizia con grande lucidità e un pizzico di prudenza.

Le parole di Pellegatti: il profilo di Tresoldi tra fede rossonera e costi elevati

Analizzando il nome del centravanti accostato al Diavolo, Pellegatti ha espresso qualche dubbio sulla reale fattibilità o opportunità dell’investimento per il club di via Aldo Rossi:

«Oggi la Gazzetta si lancia in questa indiscrezione di un Milan che vorrebbe Tresoldi, l’attaccante che ha realizzato tre gol contro l’Inter nell’ultima partita di Champions League a San Siro. Non so se sia una cosa un po’ forzata, un desiderio un po’ lontano o abbia un fondamento. Tresoldi è milanista però è un ragazzo giovane, abbiamo già dei ragazzi giovani. Dovrebbe costare una cifra piuttosto importante. Ecco, viva i giovani, però io vorrei in ogni caso giocatori ancora più affermati nel ruolo di centravanti, ancora più sicurezze, perché i gol sono stati belli, è un giocatore che segna, però se devo fare un altro investimento alto per quello che riguarda il centravanti vorrei figure ancora più sicure».

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Giovani di talento e la ricerca di certezze per il reparto offensivo

Il ragionamento del celebre opinionista si concentra soprattutto sulla programmazione della squadra e sulle priorità per l’attacco rossonero. Se da un lato il profilo di Tresoldi — forte di un legame dichiarato con i colori rossoneri e di colpi balistici importanti messi in mostra sul palcoscenico europeo — stuzzica la fantasia dei tifosi, dall’altro la linea tracciata richiede profili di comprovata esperienza internazionale.