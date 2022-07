Linda Tucceri ai microfoni di Tuttosport ha analizzato il momento del Milan Femminile e personale. Le parole

«Sono contenta soprattutto per le ragazze giovani e per quelle che inizieranno il loro percorso in questo sport. Io ormai ho pochi anni di carriera davanti rispetto a quanto ho giocato finora. Cosa farò dopo? Non penso che rimarrò nel mondo del calcio»