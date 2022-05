Trentalange: «Serra? Giusto farlo parlare dopo Milan-Spezia»

Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, è tornato a parlare del clamoroso errore di Serra in Milan Spezia

«Sono anni che parliamo di responsabilità, umanizzazione. In questo caso si può parlare di una mezza tragedia sportiva. A volte abbiamo letto che ci sono troppi giovani che arbitrano, ma il comportamento in quell’occasione è stato esemplare: ci è sembrato giusto trasformare il problema in una risorsa, che è quello di raccontare storie di arbitri. Ci è sembrato giusto»