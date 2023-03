Tottenham, conferenza stampa Son alla vigilia del Milan. Il calciatore ha affiancato Conte in conferenza stampa

Son Heung-Min, giocatore del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole, come riportate da Tuttomercatoweb.com:

IL MATCH – «È la gara più importante della stagione, è fondamentale. Chi non si sente pronto non deve giocare queste partite. Abbiamo iniziato male il doppio confronto e invece in Champions bisogna sempre giocare grandi partite. Domani daremo tutto»

MILAN – «Giocano in maniera simile a noi, del resto in Champions tutte sono forte. Sarà una gara molto tosta, anche a livello di duelli individuali»

CONTE IN PANCHINA – «È importante, sono felice che il mio allenatore sia qui seduto accanto a me, porta energie positive alla squadra e quando non c’è non è la stessa cosa. Ieri abbiamo sentito quell’energia e la sua passione»

LA STAGIONE DEL TOTTENHAM – «Non vogliamo deludere i tifosi, è stato brutto uscire dalla FA Cup. Dobbiamo fare del nostro meglio, siamo ancora in Champions League e lottiamo per chiudere nei primi quattro posti in campionato. Dobbiamo riuscirci»