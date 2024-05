Calciomercato Milan, Ibrahimovic pianifica il colpo a centrocampo! Arriva lui a Milanello

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic pianifica il colpo a centrocampo: Amrabat primo obiettivo, cosa filtra

Come riportato da Tuttosport, una delle priorità del calciomercato Milan per la prossima stagione sarà quella di portare a Milanello un centrocampista di spessore e che possa dare chili e interdizione alla mediana rossonera.

Il preferito di Ibrahimovic in questo è senso è Amrabat, centrocampista della Fiorentina attualmente al Manchester United in prestito. Il club inglese non ha intenzione di esercitare il riscatto fissato a 20 milioni di euro e quindi il marocchino tornerà a Firenze. Ibrahimovic è pronto all’affondo mettendo sul piatto una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro.