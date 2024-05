Zirkzee Milan, Pellegatti commenta: «Parliamoci chiaro: o viene in rossonero o all’estero». Le parole del giornalista

Il giornalist Pellegatti ha analizzato sul suo canale Youtube quello che potrebbe essere il futuro di Zirkzee seguito dal calciomercato Milan.

PAROLE – «Zirkzee o viene al Milan o va all’estero, parliamoci chiaro! Si parlava prima dell’Inter, ma solo perché deve esserci ad ogni caso. Oggi sparisce, non ho avuto mai dubbi che non sarebbe andato all’Inter. Stamani così spunta il derby con la Juve, ma con tutti i problemi economici, con Vlahovic e Milik in rosa, vanno a spendere 60 milioni? Non ci credo, non credo a questa ipotesi. Il Milan ci sta lavorando o viene o va all’estero, all’Arsenal. Si devono prendere giocatori importanti e carismatici che ci possono permettere di competere in Europa. Dal Milan ci smentiscono incontro degli altri giorni con Zirkzee, chiaro che può essere una smentita per calmare le acque».