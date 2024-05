Camarda Milan: si muove Ibrahimovic, cosa filtra sul rinnovo. ULTIMISSIME sulla trattativa

In casa Milan tiene banco il tema legato al rinnovo di Camarda. In tal senso si muove Ibrahimovic, cosa filtra

Francesco Camarda è il miglior capocannoniere di tutti i tempi del settore giovanile del Milan. Nella trattativa tra l’entourage del giocatore e il Milan qualcosa è cambiato quando è sceso in campo Ibrahimovic: il consigliere di Red Bird ha ritenuto eccessiva la richiesta d’ingaggio formulata dall’agente Riso con il quale ora il rapporto si è raffreddato. Zlatan ha voluto rivedere le condizioni della prima bozza di accordo convinto che per Francesco serva un percorso diverso anche dal punto di vista economico per crescere.

Come riportato da Calciomercato.com da Casa Milan filtra ottimismo sul buon esito della trattativa. Le parti dovrebbero incontrarsi a metà strada, accontentando la volontà di Camarda che è quella di firmare il suo primo contratto da professionista nel mese di luglio.