Ranking UEFA, adesso è UFFICIALE: 5 squadre in Champions League per Serie A e Bundesliga. Il verdetto dopo Borussia Dortmund-PSG

La vittoria del Borussia Dortmund contro il PSG vale la quinta squadra in Champions League per la prossima stagione per la Bundesliga. Un grande risultato per il campionato tedesco che viaggia in coppia con la Serie A italiana.

Il Borussia si fa dunque un regalo da sola dato che i gialloneri sono quinti in campionato con un tranquillissimo +12 che a tre giornate dalla fine mette al sicuro la propria qualificazione alla coppa europea più importante. Il Milan è sicuro del posto nella prossima Champions League.