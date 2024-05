Rinnovo Adli, dialogo sereno tra le parti: l’intesa può essere trovata così. I dettagli

Rinnovo Adli, dialogo sereno tra le parti: la fumata bianca è dietro l’angolo. Per il francese pronto il prolungamento fino al 2028

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta per risolvere in maniera soddisfacente il tema legato al rinnovo di Yacine Adli. Il francese, in scadenza di contratto nel 2026 e con un ingaggio da circa 800mila euro, sarebbe vicinissimo al prolungamento.

L’accordo dovrebbe essere trovato sulla base di un contratto fino al 30 giugno del 2028 con ingaggio adeguato ad 1.8 milioni di euro, bonus inclusi.