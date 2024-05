Fonseca Milan, il portoghese resta in pole! Cardinale attratto da quel particolare. Cosa succede

Fonseca-Milan, il tecnico portoghese resta in pole per la panchina rossonera della prossima stagione: Cardinale attratto da questa cosa

Come riportato da TMW, Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lille, resta in pole per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera della prossima stagione.

Cardinale sarebbe attratto dal profilo del portoghese anche perchè l’ex Roma è in scadenza di contratto con il club francese al termine dell’attuale stagione sportiva. Questo permetterebbe alle parti di pianificare il futuro senza alcun problema di fondo. Decisione definitiva nelle prossime settimane.