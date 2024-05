Caldara Milan, comunicazione arrivata al difensore: cosa succede a fine stagione

Caldara-Milan, comunicazione arrivata al difensore: il centrale italiano lascerà Milanello a parametro zero

Come riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Milan ha preso la sua decisione per quanto riguarda il futuro di Mattia Caldara. Il difensore centrale, in scadenza di contratto al termine della stagione, lascerà il club rossonero a parametro zero.

Zero minuti collezionati in stagione, la partenza di Caldara permetterà ai rossoneri anche di alleggerire il bilancio visti i 2.5 milioni di euro netti percepiti. Le prossime saranno dunque le ultime settimane di Caldara a Milanello.