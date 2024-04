Frattesi espone il cartellone contro il Milan: tifosi rossoneri infuriati sui social – FOTO

Frattesi espone il cartellone contro il Milan: tifosi rossoneri infuriati sui social. Cos’è successo alla festa dell’Inter – FOTO

Continuano a far parlare di sé i calciatori dell’Inter in festa sul pullman scoperto per celebrare lo scudetto: ancora uno sfottò al veleno nei confronti del Milan, stavolta il mittente è Davide Frattesi.

Questo il cartellone ricevuto dai tifosi ed esposto dal centrocampista nerazzurro, con la scritta: «Milanista chiacchierone».. Tifosi milanisti in subbuglio sui social.