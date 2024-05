Zirkzee Milan, scenario a SORPRESA nel futuro dell’attaccate: il PIANO del Bologna. Le ULTIME sull’obiettivo di mercato

Una stagione da incorniciare per Joshua Zirkzee che in un anno è diventato punto di riferimento nell’attacco del magico Bologna di Thiago Motta. L’attaccante, con i numeri e giocate, ha impressionato tutti e per questo motivo oltre al calciomercato Milan, il belga piace anche a Juventus e Inter.

Come riportato da TMW, il Bologna, dopo la storica qualificazione in Champions League, sogna di mantenerlo in rossoblù per la prossima stagione.