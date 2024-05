Camarda Milan, nuovo INCONTRO con gli agenti dell’attaccante! Cosa filtra sul rinnovo del contratto: le ultime

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Francesco Camarda, il cui futuro in rossonero resta ancora tutto da definire.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, c’è stato un nuovo incontro nei giorni scorsi tra gli agenti del giovane attaccante e il Milan, ancora al lavoro per cercare un accordo per il rinnovo del contratto. Tuttavia non ci sarebbe ancora l’accordo sperato tra le due parti.