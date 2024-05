Pulisic MVP di Milan Cagliari: lo statunitense batte due compagni di squadra – FOTO

I tifosi milanisti si sono espressi e hanno votato Christian Pulisic come MVP di Milan Cagliari. Lo statunitense, autore di una splendida doppietta nella sfida di ieri sera di San Siro, è stato il più votato dai rossoneri: battuti due compagni di squadra (anch’essi super protagonisti della gara di ieri) come Bennacer e Reijnders.

Doubling up on the scoresheet and an @Emirates MVP award to boot 👏🥇#MilanCagliari #SempreMilan pic.twitter.com/yTeioZ0ESL