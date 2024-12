Fonseca Milan, aria pesante in spogliatoio! Il tecnico è una furia, oggi confronto a Milanello: cosa può succedere

Fonseca Milan, dopo lo sfogo di ieri in conferenza stampa dopo la Stella Rossa ci sarà un confronto a Milanello con la squadra

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la sofferta vittoria del Milan di ieri sera contro la Stella Rossa in Champions League, tre punti fondamentali per continuare a credere negli ottavi di finale, ha lasciato dei clamorosi strascichi dopo lo sfogo di Paulo Fonseca.

La situazione è molto delicata e proprio per questo oggi ci sarà un confronto a Milanello con la squadra: le asperità evidenziate dal tecnico vanno risolte per andare avanti nel miglior modo possibile: la stagione è ancora molto lunga.