Milan, il secondo posto non è da sottovalutare: la CIFRA che vale questo posizionamento - Milan News 24

Milan, il secondo posto non è da sottovalutare: la CIFRA che vale questo posizionamento in campionato

Il Milan ha consolidato ufficialmente il secondo posto con la vittoria contro il Cagliari e il pareggio della Juventus contro la Salernitana. Un obiettivo non da sottovalutare in quanto vale un’importante cifra.

Il secondo posto vale circa 18,5 milioni, tra diritti tv della Serie A e gettone di presenza della Supercoppa. Come riportato da calciomercato.com , sono ben 16,8 milioni per il 2° posto (2,4 milioni in più del 3°) a cui si aggiunge 1,6 milioni per la semifinale garantita in Supercoppa italiana.