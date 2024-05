Calciomercato Milan: OCCASIONE in estate dalla Roma. Può lasciare i giallorossi, NOVITA’

Il calciomercato Milan si muove per rinforzare la difesa in vista del prossimo anno. In tal senso possibile occasione della Roma

La stagione sta per finire e il calciomercato Milan pensa già al futuro. In tal senso potrebbe arrivare dalla Roma l’occasione giusta per rinforzare il reparto difensivo.

Come riportato da Nicolò Schira, Smalling potrebbe lasciare i giallorossi. Il suo contratto scade nel 2025, ma non rientra nei piani di De Rossi per la prossima stagione. Ecco allora che i rossoneri potrebbero farci un pensierino per il dopo Kjaer, destinato a salutare in estate