Gallardo Milan, i rossoneri ci provano! L’allenatore pronto a lasciare l’Al Ittihad: tutti i DETTAGLI sul possibile nuovo tecnico

Fa strada il nome di Gallardo per la panchina del Milan nella prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio su X, la dirigenza rossonera ci starebbe provando per l’allenatore argentino.

Il tecnico si sta liberando dall’Al Ittihad e dovrebbe risolvere a breve il contratto con il club. Un nuovo nome che insidia quindi quello di Conceicao e Fonseca: ci saranno sicuramente aggiornamenti nei prossimi giorni.