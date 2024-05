Gudmundsson Milan: l’Inter cambia strategia, L’IDEA per battere la concorrenza dei rossoneri

Gudmundsson Milan: l’Inter, cambia la contropartita da offrire al Genoa! L’idea dei nerazzurri per battere la concorrenza

Il nome di Albert Gudmundsson resta in cima alla lista dei desideri del calciomercato Inter. Simone Inzaghi ha chiesto ai propri dirigenti di avere un reparto offensivo composto da 5 elementi in vista della prossima stagione.

Zirkzee resta un sogno difficilmente raggiungibile, più percorribile la pista che porta all’islandese che piace anche al calciomercato Milan. Dopo aver individuato la formula per l’affare (in stile Frattesi), ovvero il prestito oneroso con obbligo di riscatto, potrebbe invece cambiare la contropartita offerta al Genoa: spunta il nome di Gaetano Pio Oristanio, quest’anno in prestito al Cagliari. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.