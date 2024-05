Pulisic al miele dopo Milan Cagliari: «Quei 2 gol erano per te, mamma» – FOTO

Pulisic al miele dopo Milan Cagliari: «Quei 2 gol erano per te, mamma». Il messaggio social dello statunitense dopo la doppietta

Anche Christian Pulisic ha voluto rendere omaggio a sua madre, dedicandole la splendida doppietta realizzata nel match di ieri sera a San Siro tra Milan e Cagliari. I rossoneri (così come i sardi) erano scesi infatti in campo con i nomi delle proprie madri sulle maglie, in occasione della festa della mamma. Questo il messaggio al miele dello statunitense.

IL MESSAGGIO – «Quei 2 gol erano per te, mamma»