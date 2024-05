Calciomercato Milan, Theo Hernandez tra rinnovo e addio: Furlani fissa un prezzo MONSTRE

Calciomercato Milan, Theo Hernandez in bilico tra rinnovo e addio: Furlani avvisa le pretendenti. Serve un’offerta monstre

Come riferito da TMW, nel calciomercato Milan va risolta anche la questione legata al rinnovo di Theo Hernandez, terzino francese legato al Milan da un contratto fino al 2026 da 4.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

L’idea dei rossoneri è quella di sottoporre al ragazzo un prolungamento fino al 2028 o al 2029 con ingaggio pari a quello di Rafael Leao, ovvero 7 milioni di euro bonus inclusi. In ogni caso, Furlani ha fissato il prezzo: per concedere il via libera alla partenza servirà un’offerta da almeno 100 milioni di euro.