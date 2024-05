La Scala, bordata all’Inter: «Tecnicamente è fallita! Si è salvata in questo modo»

Giuseppe La Scala, presidente dei piccoli azionisti del Milan, ha parlato della situazione societaria dell’Inter: le dichiarazioni

Ospite a TvPlay, Giuseppe La Scala, presidente dei piccoli azionisti del Milan, ha commentato così la situazione societaria dell’Inter.

PAROLE – «L’Inter, come tante altre squadre, dal punto di vista degli indici di solvibilità, è tecnicamente fallita. Ha potuto campare in questi anni grazie alla circostanza che le normative sul Covid abbiano consentito di non coprire le perdite e di gestire la finanza, con riguardo il pagamento delle remunerazioni dei calciatori, in modo totalmente lasco. Adesso l’Inter sta recuperando grazie ad una dirigenza di altissima qualità dal punto di vista del contenimento delle perdite, ma continua a perdere e bruciare cassa. Adesso ha la proprietà che si trova di fronte alla necessità di rimborsare i bond, innanzitutto quelli stipulati a monte, in capo alla catena di controllo, a tassi per i quali il rifinanziamento costa circa il 15% in più all’anno su 400 milioni».