Giorgia Rossi al Premio Gentleman 2024: «Colpita dall'umiltà di Pulisic. Il Milan riparta da due giocatori in particolare» - Milan News 24

Giorgia Rossi al Premio Gentleman 2024: «Colpita dall’umiltà di Pulisic. Il Milan riparta da due giocatori in particolare». Le parole

(dall’inviato Daniele Grassini) – Giorgia Rossi ha parlato in zona mista a margine della consegna del Premio Gentleman 2024. Le sue dichiarazioni sul Milan.

PULISIC – «Mi ha colpito la timidezza di Pulisic ma anche l’educazione, si tratta di un ragazzo che viene da fuori e che non conosce ancora la nostra lingua. Ma è un grandissimo giocatore, in questa stagione ha impattato molto bene ed è anche molto umile. Questa è la sua forza».

GIROUD – «Giroud aveva fatto benissimo quando è arrivato, stessa cosa per Thuram. Giroud aveva già grande esperienza, mentre Giroud grazie al gruppo ha impattato in maniera pazzesca e ne sanno anche qualcosa i tifosi del Milan nei due derby»

ITALIA – «I nostri ragazzi hanno un’anima incredibile, credo che questo Europeo ci regalerà grandi sorprese. Poi non dico di più perchè sono anche scaramantica»

THEO HERNANDEZ – «È stato determinante, lo è e lo sarà ancora, è un imprescindibile di questo Milan e per caratteristiche è un giocatore unico. Sa anche fare gol, essere determinante. È al Milan da un po’ di tempo e bisogna ripartire da Leao, che si accende a fiammate ma quando si accende non ce n’è per nessuno»

MAIGNAN – «Vista l’esperienza con Donnarumma… Quest’anno non ha reso come nelle annate precedenti»

CONTE – «A me intriga l’idea di vederlo al Napoli. Ma anche il Milan alla fine può farci un pensierino, potrebbero essere per lui due piazze molto stimolanti»