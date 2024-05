De Zerbi Milan, Pastore rivela: «Pista concreta ma ci sono due problemi». Poi avvisa la società

De Zerbi-Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha fatto il punto sul tecnico del Brighton: due problemi da superare

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha dichiarato:

PAROLE – «De Zerbi è un’ipotesi per il Milan, ma ci sono due problemi. Il primo è economico. De Zerbi ha una clausola di 14 milioni di euro per liberarsi dal Brighton che penso valga non solo per la Premier League, dove hanno l’abitudine a pagare le clausole, ma anche per l’estero, che però immagino non possa essere neanche trattata. De Zerbi, ex milanista, è comunque uno che non ha mai visto la Serie A come un campionato di ritorno, però il Milan, sai, anche perché sta sfumando il Bayern Monaco. Il secondo tema di De Zerbi è che secondo me è un’altra scelta, sicuramente più gradita di Lopetegui, ma comuque ci vuole lo stomaco, una società forte che lo difenda e lo tuteli».