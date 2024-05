Tomori Milan, quale futuro per l’inglese? Può partire SOLO in questo caso

Tomori-Milan, il difensore non è considerato incedibile dal club rossonero: può partire con un’offerta da 50 milioni di euro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel prossimo calciomercato Milan andrà valutata anche la posizione di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno del 2027 e non è considerato incedibile dai rossoneri.

Tuttavia, per convincere Furlani e Ibrahimovic a concedere il via libera per la partenza del ragazzo, servirà un assegno da almeno 50 milioni di euro. Al momento proposte di questo tipo non sono arrivate a Casa Milan.