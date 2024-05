Thiago Motta Milan: il possibile sostituto di Pioli va a vedere…la Primavera! Colloquio con Abate, tutti i retroscena – VIDEO

Sono in campo Bologna e Milan Primavera, sorpresa anche in chiave mercato: Thiago Motta ad osservare i giovani rossoneri

Prima del fischio di inizio della sfida Bologna Milan Primavera, in diretta ed in esclusiva su Sportitalia dalle ore 15:00, lunga conversazione tra i due ex compagni di Nazionale Thiago Motta, allenatore del Bologna, ed il tecnico della Primavera del Milan Ignazio Abate.

Un gesto che può essere interpretato anche in ottica mercato con l’allenatore accostato al calciomercato Milan per il dopo Pioli ad assistere al match dei giovani rossoneri.