Tonali a Sky: «Ci siamo svegliati un pò tardi, volevamo vincere»

Intervistato da Sky dopo la sfida di Champions League contro il Salisburgo, Sandro Tonali ha così commentato il pareggio del Milan:

«Non l’abbiamo approcciata nel migliore dei modi, dovevamo fare meglio ed entrare in campo con maggiore cattiveria. Giocare in trasferta non è mai facile, ci siamo svegliati un po’ tardi. Eravamo venuti qui per vincere, non per pareggiare. Spiace non aver giocato al meglio delle nostre possibilità, ma siamo forti e possiamo fare meglio».

Sulla crescita in Europa: «Dobbiamo portare il nostro gioco che facciamo in Italia anche in Europa. Non è facile perchè trovi avversari più complicati, ma dobbiamo portare il nostro gioco anche in Champions. Dobbiamo restare concentrati e andare avanti»