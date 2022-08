Tomori: «Udinese? Vogliamo iniziare forte»

Tomori ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria del Milan in amichevole contro il Vicenza. Ecco cosa ha detto

Che amichevole è stata? <<Abbiamo iniziato male, ma poi siamo tornati in gara forte. Siamo eccitati per la prima partita di Serie A e speriamo di iniziare forte>>

Sul gol: <<Abbiamo lavorato bene sui calci d’angolo e sulle punizioni. Sono felice per il gol, è una cosa che voglio migliorare per quest’anno. Sono felice per il gol e per la vittoria>>

Sul clean sheet mancato: <<Sappiamo che non siamo perfetti, quando ci sono errori possiamo migliorare. Abbiamo iniziato male ma è una cosa che possiamo migliorare>>

Sull’esultanza con Leao: << Solo un ballo americano (ride, ndr). Ho visto che Rafa l’ha fatto e quindi l’abbiamo fatto insieme>>

Sul clima nello spogliatoio: << Siamo insieme da diversi anni, siamo una famiglia. Ovviamente quando vinciamo c’è più entusiasmo nello spogliatoio. Siamo felici e anche io lo sono>>