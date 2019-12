Todibo, c’è la formula: da definire il prezzo da pagare al Barça

Jean Claire Todibo, centrale francese classe ’99, è obiettivo primario del Milan per il calciomercato di gennaio

Ibra o non Ibra il Milan continua a tenere in alto nella propria lista dei desideri il nome di Jean Claire Todibo, difensore centrale ventenne attualmente al Barcellona. Dopo l’infortunio di Duarte, che resterà out fino a marzo, Frederic Massara avrebbe puntato proprio il forte centrale francese che nell’ultima gara in Champions ha saputo mettere la museruola a Lautaro Martinez e Lukaku.

Il Milan avrebbe scelto come formula il prestito oneroso con obbligo di riscatto ma resta ancora da definire il prezzo fissato per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino del giocatore: 20-25 milioni di euro.