Corriere della sera su Ibrahimovic-Il ritiro come alternativa al Milan

Corriere della sera approfondisce il discorso Ibrahimovic analizzando la realtà dei fatti, ovvero il passare dei giorni senza alcuna risposta

Corriere della sera su Milan Ibrahimovic, a dieci giorni dallo scadere del “termine” della risposta da parte del campione. Un termine indicativo, sia chiaro, se Ibra dovesse decidere di arrivare domani, la lunga attesa verrebbe annullata di colpo. Intanto però tutto tace. Il quotidiano riferisce di una grande indecisione sul futuro da parte del giocatore.

PROBLEMI FISICI- Secondo il Corriere, l’attaccante starebbe trascorrendo giorni di grande riflessione e in alcuni di questi crede di non essere più all’altezza per una sfida come il Milan e la Serie A. Qualche acciacco di troppo e forse anche una carriera già fin troppo lunga, tanto da pensare addirittura al ritiro come alternativa al Milan.

INSICUREZZA QUOTIDIANA- Ibra, ormai trentottenne secondo il quotidiano, con chi lo sente regolarmente, non farebbe mistero di pensieri e confessioni abbastanza altalenanti. Una mattina si sente pronto per tornare, in altri giorni invece confesserebbe di avere dolori di varia natura.