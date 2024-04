Fonseca Milan, SVOLTA per il post Pioli: la dirigenza presenterà il progetto al tecnico! Tutti i DETTAGLI

Fonseca Milan, SVOLTA per il dopo Pioli: la dirigenza presenterà il progetto al tecnico! Tutti i DETTAGLI sul nuovo allenatore

Il Milan punta Paulo Fonseca! Questa la notizia che sembrerebbe svoltare la corsa per il post-Pioli: secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Pedro Almeida, il progetto del club italiano verrà presentato al tecnico portoghese nei prossimi giorni.

Il nome dell’ex Roma è quindi tra quelli in pole con quello di Lopetegui per la panchina rossonera nella prossima stagione. Saranno settimane infuocate per la decisione del nuovo allenatore.