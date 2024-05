Calciomercato Milan, Moncada già scatenato! Pronti 50 MILIONI per questi due COLPI

Calciomercato Milan, Moncada già scatenato! Pronti 50 MILIONI DI EURO per questi due COLPI: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan è pronto a recitare nuovamente il ruolo di protagonista nella sessione estiva. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe pronti 50 milioni di euro per un doppio colpo.

Moncada sarebbe pronto a regalare al nuovo Milan almeno un rinforzo per reparto: in difesa gli occhi sono puntati su Emerson Royal, mentre a centrocampo piace e non poco Fofana. Il primo costa 30 milioni, mentre il secondo potrebbe arrivare per una decina di milioni in meno.