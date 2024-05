Palladino apre all’addio al Monza: «Ci sono tante società, ho questo desiderio per il futuro». Le sue dichiarazioni

Palladino è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida tra Fiorentina e Monza per parlare anche del suo futuro. Le parole di uno dei profili accostati alla panchina del Milan.

PALLADINO – «Devo pensare solo alle prossime due partite, non vinciamo da sette. Poi a fine campionato parleremo del futuro, ora però onoriamo il campionato. Le voci le sento e le ascolto ma mi entrano e mi escono. Ci sono tante società interessate e questo mi gratifica, però devo pensare a fare il meglio col Monza. Per il futuro sono molto ambizioso e determinato, voglio sempre il meglio per migliorarmi ogni giorno. Poi le valutazioni le vedremo»