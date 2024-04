Conceicao Milan, il rinnovo col Porto potrebbe saltare immediatamente: il MOTIVO a pochi giorni dalla firma

Potrebbe saltare l’accordo raggiunto nei giorni scorsi, e ufficializzato, tra Conceicao e il Porto. Il motivo? Lo storico presidente Jorge Pinto da Costa, che guidava il club dal 1982, ha perso le elezioni a favore di André Villas-Boas.

Adesso una clausola bilaterale può annullare l’accordo: in questo modo ritornerebbe disponibili per i club italiani che lo seguono tra cui anche il Milan per il dopo Pioli.