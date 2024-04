Calhanoglu si gode la festa scudetto dell’Inter: parte QUEL coro anti Milan. COSA È SUCCESSO

Calhanoglu si gode i festeggiamenti con l’Inter: parte QUEL coro contro il Milan. COSA È SUCCESSO durante la festa scudetto

Giornata di festa per l’Inter che è arrivata in tarda serata a Piazza Duomo per festeggiare con i tifosi nerazzurri. Tra i calciatori presente anche l’ex Milan Calhanoglu senza voce dopo una giornata di tanti cori.

Il turco ha fatto partire il coro “Siamo noi siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi” e subito dopo è partito il coro “Chi non salta rossonero è”. Barella ha concluso il siparietto con il nuovo coro dei tifosi nerazzurri dedicato a Calhanoglu.