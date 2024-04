Calciomercato Milan, c’è un ritorno di fiamma per la difesa: la BOMBA dalla Francia. Ecco di che giocatore si tratta

C’è un nome nuovo tra gli obiettivi del calciomercato Milan per la difesa. Anzi no, si tratta di un calciatore che già in passato era stato accostato ai rossoneri. Secondo L’Equipe i rossoneri sarebbero pronti a tornare alla carica per Jean-Clair Todibo del Nizza.

Sul difensore c’è la concorrenza di Atletico Madrid e Manchester United, con i Red Devils che al momento sembrano i favoriti in questa corsa all’acquisto del francese classe 1999. Moncada osserva la situazione.