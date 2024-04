Todibo Milan, si prepara l’assalto al difensore: tutti i DETTAGLI sulla concorrenza per il giocatore del Nizza

Il calciomercato Milan studia il possibile colpo per la difesa. Secondo L’Equipe i rossoneri sarebbero pronti a tornare alla carica per Jean-Clair Todibo del Nizza.

Per il difensore c’è la concorrenza di Atletico Madrid e Manchester United, con i Red Devils che al momento sembrano i favoriti in questa corsa all’acquisto del francese classe 1999. Moncada osserva la situazione. Sarà decisiva la prossima sessione per il futuro del giocatore.