Infortunio Okafor, indiscrezione sullo svizzero: nel mirino quella partita, messaggio a Fonseca

Infortunio Okafor, l’attaccante svizzero vuole esserci domenica sera nella gara casalinga contro il Genoa: i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, spera di recuperare Noah Okafor in vista della sfida di domenica sera contro il Genoa a San Siro, gara delicata per le sorti dei rossoneri in campionato.

Lo svizzero, che ha saltato l’impegno di ieri sera con la Stella Rossa per una lombosciatalgia, tenterà il recupero in questi giorni per rendersi disponibile almeno per la panchina. A Milanello filtra un cauto ottimismo.