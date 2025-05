Conceicao a DAZN: «Merito dei giocatori e non mio, soddisfatto del nostro lavoro. Cerchio finale? Ci siamo detti questo»

Conceicao a DAZN: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan al termine del match di campionato di Serie A contro il Genoa

Il Milan, nella trentacinquesima giornata di campionato, ha vinto contro il Genoa per 1-2. Di seguito le parole di Conceicao.

CARATTERE DELLA SQUADRA – «Penso che abbiamo dimostrato anche oggi di essere un gruppo forte e unito. Abbiamo messo Joao con Santi, aprendo così l’attacco. Non è una dimostrazione della bravura dell’allenatore ma dei giocatori».

CAMBIO MODULO – «Abbiamo cominciato in una maniera e finito in un’altra. La bravura è dei giocatori perché hanno creduto in quello che lavoriamo. Lavoriamo a livello settoriale e individuale: continuo a ribadire che lavoriamo tanto. Da quando abbiamo più tempo in settimana abbiamo portato cose nuove»

CERCHIO FINALE – «Non abbiamo parlato della finale di Coppa Italia»

FOFANA – «Ha avuto un piccolo problema al piede già in settimana, penso niente di speciale. Dobbiamo gestirlo al meglio nelle prossime partite»